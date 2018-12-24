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Antik kentte kaçak kazıya suçüstü

Muğla’nın Datça ilçesindeki Knidos Antik kentinde kaçak kazı yapan üç şahıs Jandarma tarafından kazı malzemeleri ile birlikte yakalandı.

Muğla'nın Datça ilçesindeki Knidos Antik kentinde kaçak kazı yapan üç şahıs Jandarma tarafından kazı malzemeleri ile birlikte yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Datça İlçesi Yazı Mahallesi Knidos Antik Kenti İskandil mevkiinde bulunan ve birinci derecede arkeolojik ve doğal sit kapsamındaki arazi kesiminde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine bölgeye Datça İlçe Jandarma komutanlığı ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri, yanlarında getirdikleri malzemeler vasıtasıyla tarihi eser çıkarmak maksadıyla izinsiz kazı yapan M.S. (45), İ.Y. (36) ve B.S. (47) isimli üç şüpheliyi suç üstü yakaladı. Şüphelilerle birlikte birçok kazı malzemesi ve iki adet dedektör ele geçirildi. Ayrıca şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 10 adet Roma dönemine ait sikke de ele geçirildi. Adli makamlara sevk edilen 3 şahıs, mahkeme tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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