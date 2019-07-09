Antik kentte sanat rüzgarı

Dünyanın en büyük mermer antik kenti olmasının yanında aşkın ve gladyatörlerin kenti olarak da bilinen Yatağan'daki Stratonikeia antik kentinde kültürel etkinlikler devam ediyor. Datça'da yaşayan iki sanatçı Özbilen Gökgöl ve Zeynep Bozoğlu'nun tarihi Selçuk Hamamı'nda sergilenen 20'den fazla eseri büyük ilgi gördü.

Kültür Bakanlığı, Muğla Müze Müdürlüğü ve Eskihisar Kültür Sanat Derneği'nin desteklediği serginin açılışına Yatağan Belediye Başkanı Mustafa Toksöz, Muğla Müze Müdürü Sabiha Pazarcı, 6 üniversiteden 10'a yakın bilim insanı, Eskihisar Kültür Dayanışma Derneği Başkanı Emrah Acar, Eskihisar Muhtarı Cafer Ateş, yerel halk ve sanatseverler katıldı.

Yatağan Belediye Başkanı Mustafa Toksöz, Stratonikeia'da gerçekleşen kültür sanat etkinlerine tam destek verdiklerini, restorasyon çalışmalarında da kazı ekibi başkanı Bilal Söğüt ile aynı hayalleri paylaştıklarını söyleyerek, ‘Bu kentin tanınması için belediye olarak üzerimize düşen her görevi yapmaya hazırız ve yapacağız” dedi.

Stratonikea Kazı Başkanı Prof. Dr. Bilal Söğüt de, “Antik kentte bir yandan kazı, restorasyon ve konservasyon çalışmaları devam ederken, bir yandan da kültür sanat etkinlikleri sürüyor. Binlerce yıl kültür ve sanat ile yoğrulan bu topraklarda bu tür etkinlikler devam edecek” dedi.

Sergiyi açan sanatçılar Özbilen Gökgöl ile Zeynep Bozoğlu da, Stratonikeia gibi bir antik kente sahip olduğu için Yatağan halkının çok şanslı olduğunu, bu kentin yaşanabilir bir duruma gelmesi için herkese görev düştüğünü, kendilerinin de bu düşünce ile sergiyi açtıklarını söylediler.

Sergi açılışından sonra antik kent içinde restorasyonu tamamlanan Ali Aydın Evi'nin tabelası da Yatağan Belediye Başkanı Mustafa Toksöz tarafından asıldı.