Antik kentteki camide yıllar sonra ilk cuma namazı

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesinde yer alan Muğla'nın Yatağan ilçesi sınırları içindeki ve geçmişi 3 bin yıllık geçmişe dayanan Stratonikeia antik kentindeki tarihi Şaban Ağa Camii'nin restorasyonunun ardından 40 yıl sonra ilk cuma namazı kılındı. Pazar günü de caminin yapımına katkı verenler mevlid okuttu.

Geçen ay Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ziyaret edilen, geçmişi 3 bin yıla dayanan dünyanın en büyük mermer antik kenti Stratonikeia antik kenti girişinde bulunan Şaban Ağa Camii aslına uygun olarak restore edilmesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı ile tarihi camiye imam ataması gerçekleştirildi.

Antik kent içinde ibadete açılan tek cami

15. yüzyıldan kaldığı tahmin edilen Şaban Ağa Camii, antik kent içinde yer alan ve ibadete açılan ilk ve tek cami olma özelliğini taşıyor. Helenistik, Roma, Bizans, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemine ait yapıların bulunduğu ve halen içinde yaşamın sürdüğü ender antik kentlerden birisi olan Stratonikeia meydanı ise yine Cumhurbaşkanı'nın talimatı ile yeniden düzenlemesi yapılacak ve yöredeki vatandaşlar ürettikleri ürünleri ve el emeği eserlerini satabilecekler.

Hayırseverlerden mevlid

Stratonikeia antik kenti içinde yer alan ve restorasyonu aslına uygun olarak yapılan tarihi Şaban Ağa Camii'nde kılınan ilk cuma namazının ardından caminin yapımında katkıları olan ağalardan Mehmet Eskişar ve diğer akrabaları için Mehmet Eskişar tarafından tarihi camide mevlid-i şeref okutuldu.

Meydan düzenlemesi yapılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın antik kent girişindeki köy meydanında yöresel ürünlerini satan vatandaşlar için meydan düzenlemesi yapılmasını istemesinin ardından yöre halkı ürettikleri ürünleri antik kente ziyarete gelen vatandaşlara satmaya başladı.

Ziyaretçi sayısı arttı

Stratonikeia antik kentinin bulunduğu Eskihisar Mahallesi'nde oturan Şenay Kanber, “Cumhurbaşkanımız geldikten sonra tabi ki bir artış oldu. Daha hareketli günler oldu. Gözleme yapıyoruz. Bizim kendi yöremize ait içli köfte, ocak köftesi ve mantı gibi ürünler yapıyoruz” dedi.

40 yıl öncesi gibi yaşam canlandırılacak

Stratonikeia antik kenti kazı başkanı Prof. Dr. Bilal Söğüt ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın antik kenti ziyareti sonrası tarihi camiye imam atamasının yapıldığını ve ilk cuma namazını kıldıklarını açıkladı. Söğüt, “Biz Stratonikeia antik kentinde ve Lagina kutsal alanda antik dönemden günümüze gelen yapılarda kazı, restorasyon ve konservasyon çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın ziyareti esnasında bu Stratonikeia'daki yapılar büyük çoğunluğunu dolaştı. Cami, köy meydanı cadde ve konaklar dahil olmak kaydıyla. Özellikle Sayın Cumhurbaşkanımız bu köy meydanının korunması ile ilgili dileğimizi iletmiştik. O da çok makul gördü. Açıkçası hoş karşıladı bizi. Şaban Ağa Camisi'nin içini gezdik, erken dönemleri gördük, Şaban Ağa Camii'ne bir imam atanmasına ilişkin talimat da vermişti. Hemen kadrosu da çıktı ve imamımız da başladı ve hatta cuma namazını da biz imamımızla birlikte kıldık. Onun ötesinde bu eski köy meydanının eski köy pazarı olana canlandırılması ve 40 yıl öncesinde olduğu gibi tekrar canlandırılması ile ilgili talimat vermişti. Onunla ilgili süreç devam ediyor ve yakın zamanda bu gerçekleşecek. O köylüler getirdikleri kendi doğal ürünlerini burada satacaklar. Bir pazar oluşmasını istiyoruz ve onunla ilgili de şimdilik geçici, kısa süre sonra da kalıcı olarak düzenlenecek” diye konuştu.