Aqua Masters yüzme yarışlarına Marmaris ev sahipliği yapacak

Muğla'nın Marmaris ve Göcek ilçeleri Akdeniz kıyısında olan ülkeler arasında yapılan yarışlardan biri olan AquaMasters yüzme şampiyonasının 17. Sine ev sahipliği yapacak.

Marmaris Belediyesi tarafından da desteklenen, yarış için yarın saat 16.00 da Hisarönü'nden start verilecek. Yarışta dünya ve ülke çapında ödüllü yüzücüler ve yüzme sporuna gönül vermiş sporcular güneşi kulaçları ile uğurlayarak yarışacak.