Aquamasters Yüzme şampiyonasının ilk günü tamamlandı

Uluslararası Arena Aquamasters Yüzme Şampiyonası Marmaris&Göcek Etabı Marmaris'te başladı.

Şampiyonanın birinci günü , 3 kilometrelik Açık Su Yüzme Şampiyonası'na Ege Denizi ve Akdeniz'in buluştuğu Datça Yarımadası'nın en güzel koylarından birinde konumlanan Hisarönü ev sahipliği yaptı.

Muğla Valiliği'nin himayesinde, Marmaris Belediyesi'nin ev sahipliğinde, Türkiye Yüzme Federasyonu ile Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile işbirliği içerisinde düzenlenen 9 ile 80 yaş aralığında 1000 ‘in üzerinde sporcunun yarıştığı yarışmada ilk start Marmaris belediye başkanı Mehmet Oktay'ın bastığı korna ile 4 Kasım 2022 saat 16.00'da 3 kilometre için verildi.

Yarışmaya İngiltere'den katılan gazeteci Simon Griffits ‘' Londra'dan Aquamasters yarışları için geldim, geçen hafta Bodrum'da yarıştım bu hafta da Marmaris'te de yarışıyorum. Bodrumda 5 kilometrede birinci oldum bu hafta Marmaris'te de birinci olmak için kulaç atacağım ‘' dedi.

Yarışmanın iddialı yarışmacılarından ve Aqua Masters Spor direktörü Pınar Arpınar Avşar ‘' Yarış için çok özel bir koydayız, turkuaz serisinin son etabı adına yakışır bir etap olacak. Yarışmacı bir grup ile beraberiz umarım başarılı bir yarış olur ‘' dedi.

Yarışmanın Baş Hakemi Burak Göral tüm yarışmacılara yarış etaplarını anlattıktan sonra ‘'Şu an da yaklaşık 1150 sporcu ile start vermek üzereyiz. Gayet başarılı yarışmacılar var güzel bir yarış olacak'' şeklinde konuştu.

Aquamasters Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Demirel ‘' 2022 yılında Turkuaz yüzme serisinin üçüncü ve final etabını yüzüyoruz. Toplamda bu yıl 5 bine yakın sporcu kulaç atmış olacak. Yaklaşık 20'ye yakın ülkeden farklı sporcular katıldılar. Yıl boyunca 3- 4 beldemizde gerçekleşti. Önce Antalya sonra ise Bodrum, Marmaris ve Göcek gerçekten ülkemizin çok önemli bir değeri. Aqua Masters Marmaris'te doğdu ve on yedinci Uluslararası Arena Karması Yüzme Şampiyonasını gerçekleştiriyoruz üç gün boyunca sürecek. Marmaris ve Göcek birlikte ev sahipliği yapacaklar. Sporcularımız son derece iyi dereceler yüzüyorlar. Bundan da mutluluk duyuyoruz. İlk erkek sporcumuz gelen İngiliz misafirimiz Simon Griffits aynı zamanda da çok önemli bir yüzücü ve yaşı itibariyle de gayet güzel dereceler yüzüyor. Kendinden 15 20 yaş genç sporcuların derecelerini yüzüyor ‘' dedi.

Şampiyonanın birinci günü gerçekleşen Açık Su Yüzme Şampiyonası 3 K Genel Klasman Kadınlar birincisi ; Pınar Arpınar Avşar, ikinci Özlem Ör, üçüncü Özen Sanem Dilek. Genel Klasman Erkekler birincisi; Simon Griffits, ikinci Bekir Emrah Gemicioğlu, üçüncü Iuri Cıpac oldular.

3 Kilometrelik Turkuaz serisi son parkur yarışının ardından Işık Yolculuğu Yüzme Etkinliği günün ikinci ve son etkinliği oldu.

Yarışmacılarının güvenliğini sahil güvenlik ve Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü deniz polisleri sağladı, diskalifiye ve yarış dışı olanları deniz polisleri jet skiler ile sahile çıkardı.

Şampiyonanın ikinci günü Marmaris, İçmelerde beş yıldızlı bir otelin evsahipliğinde gerçekleşecek olan 2K Açık Su Yüzme Şampiyonası , 4 X 500 m Bayrak Yarışları, AQUAKIDS Çocuklar Yüzme Etkinliği, SETUR MARINAS 1K Açık Su Yüzme Şampiyonası ile devam edecek.

6 Kasım 2022 şampiyonanın son günü düzenlenecek Göcek 5K Açık Su Yüzme Şampiyonası ile sona erecek.