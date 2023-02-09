Ara tatilde Hatay'a giden Yade, depremde yaşamını yitirdi

Ara tatilde ailesi ile birlikte Muğla'nın Bodrum ilçesinden Hatay'a giden ilkokul 2'nci sınıf öğrencisi Yade Hilal Özcan'ın, depremde enkaz altında kalarak yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Bodrum Bitez Gülümser Mehmet Danacı İlkokulu 2'nci sınıf öğrencisi Yade Hilal Özcan, ara tatilde ailesi birlikte Hatay'a gitti. 6 Şubat'taki depremde Hatay'da bulunan Yade, bulundukları binanın çökmesi sonucu yaşamını yitirdi. Özcan'ın ailesinin ise depremde sağ kurtulduğu bildirildi.

Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürü Bülent Aldal, yaptığı paylaşımda “İlçemiz Gülümser Mehmet Danacı İlkokulu öğrencisi Yade Hilal Özcan'ın Hatay'da yaşanan depremde vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Öğrencimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum” dedi.