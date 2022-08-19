Arabadan 10 bin TL çaldı, serbest bırakıldı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde arka kapı camı açık bırakılan bir aracın içerisindeki 10 bin TL ve bir miktar döviz bulunan çantayı çalan ve polis ekipleri tarafından yakalanan hırsızlık şüphelisi sevk edildiği mahkemece serbest bırakıldı.

Olay, Babataşı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kızını kreşten almaya giden kişi arabasının camlarını açık bırakarak kreşe girdi. Bu sırada bölgeden geçen başka bir şahıs da aracın arka koltuğunda bulunan çantayı çalarak uzaklaştı. Kızı ile aracının yanına gelen şahıs içerisinde 10 bin TL ve bir miktar döviz bulunan çantasının yerinde olmadığını fark etti. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yapılan incelemeler sonucu şüphelinin H.D.D. (24) olduğu ve para dolu çantayı çaldıktan sonra, toplu taşıma ile kaçtığını tespit edildi. H.D.D.'nin yakalanması için başlatılan çalışma çerçevesinde hırsızlık şüphelisinin evine operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda çalınan çanta ile çantadaki paradan geriye kalan; 7 bin 600 TL, 20 pound ve 2 dolar bulunarak sahibine teslim edildi. Gözaltına alınarak emniyete götürülen H.D.D.'nin işlemlerinin arından sevk edildiği mahkemece serbest bırakıldığı öğrenildi.