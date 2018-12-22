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Arabanın üstüne dev kaya parçası düştü

Milas’ın Bozalan Mahallesi’nde, yolda seyir halinde olan aracın üzerine aşırı yağışlardan kaynaklı kopan dev kaya parçası düştü.

Milas'ın Bozalan Mahallesi'nde, yolda seyir halinde olan aracın üzerine aşırı yağışlardan kaynaklı kopan dev kaya parçası düştü. Şans eseri, olayda yaralanan olmadı.


Milas'ın Bozalan Mahallesi'nde, yolda seyir halinde olan aracın üzerine aşırı yağışlardan kaynaklı kopan dev kaya parçası düştü. Edinilen bilgiye göre; Milas'ın Bozalan Mahallesi'nde, 42 RD 795 plakalı araç yolda seyir halindeyken aşırı yağışlardan dolayı kopan dev kaya parçası aracın üzerine düştü. Heyelan sonucu düşen kaya parçasının araçlarının üzerine düştüğünü gören vatandaşlar, olayın bir süre şokunu yaşadı.


Olayda maddi hasar meydana gelirken, ölen veya yaralanan kimsenin olmaması teselli kaynağı oldu.

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