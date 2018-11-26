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Araç alev alev yandı

Muğla’nın Menteşe ilçesinde seyir halindeki araçta çıkan yangın sonrası araç tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde seyir halindeki araçta çıkan yangın sonrası araç tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi.


112 Acil çağrı Merkezine yapılan ihbar sonrası Menteşe İlçesi Düzeyn mevkisinde araç yangını ihbarı sonrası olay yerine Muğla Büyükşehir Belediyesi Menteşe İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, 112 Acil Yardım ambulansı, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Mesut Yılmaz'a ait 06 UD 638 plakalı araca itfaiye ekipleri müdahale ederken, yangın sonrası araç kullanılmaz hale geldi.


Araçta yangnıın çıkış sebebi araştırılıyor.

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