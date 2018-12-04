Araç karşı şeride geçti: 2 yaralı

Edinilen bilgiye göre; Milas-Yatağan karayolu Kozağaç Mahallesi'nde henüz bilinmeyen nedenle meydana gelen trafik kazasında, sürücü Mehmet Üregül idaresinde bulunan 35 AV 7175 plakalı araç ile bir tırın çarpışması sonucunda karşı şeride geçen araç içerisinde bulunan vatandaşlar yaralandı.

35 AV 7175 plakalı araçta bulunan sürücü Mehmet Üregül ve annesi Cennet Üregül, kazada çeşitli yerlerinden yaralandı. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yaralılar, önce Yatağan Devlet Hastanesine ardından da Muğla Sıtkı Koçma Üniversitesi Araştırma Hastanesine sevk edildiği öğrenildi.