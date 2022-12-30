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Araç su fıskiye alanını çökertti, mahsur kaldı

Muğla’nın Menteşe ilçesindeki Kent Meydanı otoparkının üst bölümündeki açık alanda stantta satış yapan kadın aracı ile getirdiği malzemeleri indirmek isterken su fıskiyesinin bulunduğu alanda durunca çökme yaşandı.

Muğla'nın Menteşe ilçesindeki Kent Meydanı otoparkının üst bölümündeki açık alanda stantta satış yapan kadın aracı ile getirdiği malzemeleri indirmek isterken su fıskiyesinin bulunduğu alanda durunca çökme yaşandı.


Edinilen bilgiye göre, Menteşe Belediyesi tarafından yeni faaliyete geçen Kent Meydanı otopark alanının açık bölümünde satış yapmak için stant açan bir kadın, standına aracı ile eşya getirdi. Otoparkın üst bölümündeki alana aracı ile gelen kadın sürücü alanda bulunan su fıskiyelerinin üzerinden geçmeye çalışınca su fıskiyelerinin bulunduğu alandaki büyük karolar çöktü.


Çökme sonrası aracın sağ bölümündeki tekerlerler çöken alanda sıkıştı. Menteşe Belediyesi Zabıta ekipleri olay yerine gelirken, tekerlekleri su fıskiye alanında mahsur kalan aracın kurtarılması için kurtarıcı çağrıldı.

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