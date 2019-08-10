Araç ve çeyiz eşyaları cayır cayır yandı

Söke-Milas karayolu Danişment Mahallesi'nde içinde çeyiz eşyası bulunan ve seyir halindeki araç ile içindeki çeyiz eşyaları tamamen yandı.

Bir şirkete ait 35 ZYU 14 plakalı kamyonet seyir halinde iken elektrik iç tesisatında meydana gelen kısa devre sonrası alev aldı. Muğla 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar sonrası Muğla Büyükşehir Belediyesi Milas İtfaiye Grup Amirliği ekipleri olay yerine sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yanan araca yaptığı tüm müdahaleye rağmen araç ve içindeki çeyiz eşyaları tamamen yandı. Eşyalar arasında beyaz eşyaların çoğunlukta olduğu öğrenildi.