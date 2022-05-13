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Aracın motor kısmına sıkışan kediyi itfaiye kurtardı

Muğla’nın Ortaca ilçesinde bir otomobilin motor bölümüne sıkışan kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Muğla'nın Ortaca ilçesinde bir otomobilin motor bölümüne sıkışan kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.


Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı Mahallesi Ortaca Devlet Hastanesi önünde 48 RY 464 plakalı Umut A.'ya ait aracın motor kısmına sıkışan kedi Ortaca İtfaiye Grup Amirliği ekipleri tarafından kurtarıldı. Yüzünde yanık olduğu tespit edilen yavru kedi, belediye veteriner sağlık hizmetlerine tedavisi için teslim edildi.

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