Aracın motoruna giren yılanı itfaiye çıkardı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde sıcaktan bunalıp bir aracın motor kısmına giren zehirli engerek cinsi yılan, itfaiye ekipleri tarafından çıkartılarak doğaya bırakıldı.

Patlangıç Mahallesi'nde oturan Bayram Özdemir, sabah işe gitmek için evinin önünde park halindeki 48 AAD 523 plakalı otomobiline bineceği sırda motor hava filtresinden yılan olduğunu fark etti.

Yaklaşık bir metre uzunluğundaki yılanı kendi çabasıyla çıkarmaya çalışan Özdemir, başarılı olamayınca Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Fethiye Grup Amirliği ekiplerinden yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine yönlendirilen itfaiye ekipleri, ucunda makas şeklinde özel bir aparat bulunan çubuk yardımıyla yılanı bulunduğu yerden çıkararak doğaya bıraktı.