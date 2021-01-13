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Aracını polislerin üzerine sürdü

Muğla’nın Bodrum ilçesinde otomobilini kendisini durdurmaya çalışan polislerin üzerine süren şahsın aracında yapılan aramada, tabanca ve uyuşturucu ele geçirildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde otomobilini kendisini durdurmaya çalışan polislerin üzerine süren şahsın aracında yapılan aramada, tabanca ve uyuşturucu ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor. Ekipler, yürüttükleri çalışmalar neticesinde plakası belirlenen bir araçla ilçeye uyuşturucu madde getireceği yönünde bilgi aldı. Araç, Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Torba Kontrol noktasında durdurulmaya çalışıldı. Araç sürücüsü, aracını ekiplerin üzerine sürerek kaçmaya çalıştı. Kısa bir kovalamacanın ardından yakalanan şahsın kullandığı araç ve ikametinde yapılan aramada 250 gram skunk, daralı 4 gram kokain ve bir adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.


Gözaltına alınan şahsın, adli makamların karşısına çıkarılacağı bildirildi.

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