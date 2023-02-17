Araçların lastiklerini kesen şahıs, güvenlik kamerasına yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde araçların lastiklerini bıçaklayarak patlatan şahıs, güvenlik kamerasına yansıdı. Şahsın, yaklaşık 15 aracın lastiğini keserek patlattığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Bodrum'da araçlara elinde bıçakla lastik patlatan bir şahıs dadandı. Geçen Pazar gününden bu yana Tepecik ve Eskiçeşme Mahallelerinde park halindeki 15'ten fazla aracın lastiğinin bıçaklanarak patlatıldığı görüldü. Sabah saatlerinde araçlarının yanına gelen sürücüler, lastiğin patlak olduğunu görünce kısa süreli şok yaşadı. Lastiklerinin neden patlatıldığına anlam veremeyen vatandaşların bazıları kendi imkanları ile lastiği değiştirirken kimileri de lastikçiden yardım istedi.

Aracının lastiği patlatılan Cumhur Aygüven, adlı vatandaş, “Sabah göreve giderken aracımın lastiğinin indiğini gördüm. Sonra diğer araçlara baktım. Onların da lastikleri kesilmişti. Sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundum” dedi.

"Güvenlik kamerasına yakalandı"

Araçların lastiğini bıçaklayan şahıs, bölgedeki bir güvenlik kamerasına yansıdı. Şahsın, elindeki bıçakla araçların lastiklerini bıçaklayarak ilerlediği görülürken, şahsı yakalamak için emniyet güçleri çalışma başlattı.