Araçta sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı

Muğla'nın Yatağan ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü yol kenarındaki ağaçlık alana uçtu.

Muğla 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarda Yatağan Şeref Mahallesinde araç içinde sıkışan bir sürücü olduğu bildirildi. İhbarın ardından olay yerine 112 Acil Servis ambulansı ve Muğla Büyükşehir Belediyesi Yatağan İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yoldan çıkan aracın ağaçlık alanda ve içerisinde sıkışan sürücüyü kurtarmak için çalışma başlattılar. Yapılan çalışma sonrası Can. K. isimli genç sıkıştığı araçtan kurtarılarak 112 ekiplerine teslim edildi.