Araçta sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı

Muğla'da kamyonu arkadan çarpan otomobil sürücüsü araç içinde sıkıştı. Sürücü itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile sıkıştığı yerden kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göne, Yatağan-Milas karayolu Tuzabat Mahallesi mevkisinde seyir halinde olan Mevlit Külahlı yönetimindeki 58 LV 865 plakalı kamyonu aynı yönde seyir halinde olan 34 BGK 008 plakalı sürücü Erdal Eren Yılmaz kamyonun sağ tekerine çarptı. Kaza sonrası 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar sonrası olay yerine Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, ambulans ve güvenlik güçleri sevk edildi. Araçta bulunan sürücü Erdal Eren Yılmaz, Meriem Yılmaz ve Maya Yılmaz yaralandı.

Sürücü araç içinde sıkışması sonucu itfaiye ekipleri sürücüyü sıkıştığı yerden kurtararak 112 ekiplerine teslim etti. Yaralılar sağlık kuruluşlarında tedavi altına alındı.