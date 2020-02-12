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Araçta sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı

Muğla’da gece saatlerinde meydana gelen tek taraflı trafik kazasında araç içinde sıkışan sürücü Menteşe İtfaiye Grup Amirliği AKS ekipleri tarafından kurtarıldı.

Muğla'da gece saatlerinde meydana gelen tek taraflı trafik kazasında araç içinde sıkışan sürücü Menteşe İtfaiye Grup Amirliği AKS ekipleri tarafından kurtarıldı.


Kaza gece saatlerinde Menteşe ilçesi Ortaköy-Düğerek Mahallesi tali yolunda meydana geldi. Sürücü Salih Nalçakan 18 LC 247 plakalı aracı ile Düğerek Mahallesine seyir halinde iken direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun kenarındaki zeytinlik alana uçtu. Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi vermesi üzerine olay yerine Muğla Büyükşehir Belediyesi Menteşe İtfaiye Grup Amirliği AKS ekipleri, 112 ambulansı ve polis trafik ekipleri sevk edildi


Araç içinde sıkışan sürücü itfaiye AKS ekiplerinin çalışması sonrası yaralı Salih Nalçakan 112 ekiplerine teslim edildi. Yaralı Nalçakan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

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