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Araçta sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı

Muğla’da meydana gelen trafik kazasında araç içinde sıkışan sürücü itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kurtarılarak 112 ambulansına teslim edildi.

Muğla'da meydana gelen trafik kazasında araç içinde sıkışan sürücü itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kurtarılarak 112 ambulansına teslim edildi.


Edinilen bilgiye göre, Muğla-Denizli karayolu Tokuç Geçidi mevkiinde Muğla istikametine seyir halinde olan Resul Küçükkurt yönetimindeki 48 YD 524 plakalı araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı. Muğla 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar sonrası olay yerine Muğla Büyükşehir Belediyesi Menteşe İtfaiye Grup Amirliği, 112 Acil Servis ambulansı ve trafik ekipleri sevk edildi.


Araç içinde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışması sonrası kurtarılarak 112 ambulans ekiplerine teslim edildi. Yaralı olarak kurtarılan sürücü Resul Küçükkurt, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

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