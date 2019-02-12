Araçta sıkışan yaralıyı AKS ekipleri kurtardı

Muğla'da meydana gelen trafik kazasında araç içinde sıkışan yaralı Muğla Büyükşehir Belediyesi Menteşe İtfaiye Grup Amirliği ekipleri AKS ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık kuruluşuna sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Muğla-Aydın karayolu Bayır mevkiinde Mehmet Seran Karagöz yönetimindeki 45 TV 772 plakalı çekici seyir halinde iken yolun yağmurlu ve kaygan olması nedeniyle önünde seyreden Abdullah Urhan yönetimindeki 42 JF 197 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kaza sonrası 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar sonrası olay yerine 112 Acil Yardım ambulansı, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye AKS ekibi ve jandarma ve polisi trafik ekipleri sevk edildi.

Çarpmanın etkisi ile ön konsolda sıkışan sürücü Mehmet Seran olay yerine gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi Menteşe İtfaiye Grup Amirliği AKS ekibi tarafından yapılan çalışma sonrası kurtarılarak 112 Acil Yardım Ambulansı ile Muğla Sıtkı Koçman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralı Mehmet Seran Karagöz'ün ayaklarının ön konsola sıkışması sonrası hasar gördüğü öğrenildi. Bayır Jandarma Karakol ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.