Arama kurtarma ekibinden Kaymakam Çoban'a teşekkür plaketi

Muğla'nın Datça ilçesinde ilçe protokolü Mahalle Afet Gönüllüleri/Acil Müdahale Derneği (MAG-AME/SAR) ve Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti (TRAC) Datça Şubesi'ne ziyarette bulundu. Ziyarette dernek yöneticileri kendilerine verdiği destekten dolayı Datça Kaymakamı Mesut Çoban'a teşekkür plaketi takdim etti.

17 Ağustos depreminin 22'inci yıldönümü dolayısıyla Datça Kaymakamı Mesut Çoban, Datça İlçe Emniyet Müdürü İsmail Toygun, Datça İlçe Jandarma Bölük Komutanı Necmettin Erdoğan, Datça MAG-AME/SAR ve TRAC'ın Datça İlçe Afet Koordinasyon ve Eğitim Merkezi'ni ziyaret etti. Gerçekleştirilen ziyarette MAG-AME/SAR ekibinin yerleşkesinde bölgede oluşabilecek afetlere karşı yapılan hazırlıklar incelenirken, ekibin yapısı ve afet durumlarındaki hareket planları ile ilgili protokol üyelerine bilgilendirmelerde bulunuldu. MAG-AME/SAR Muğla Koordinatörü Barış Muştu, "ilçemiz, bölgemiz ve ülkemiz için nerede ve ne için ihtiyaç duyuluyorsa, biz operasyona hazırız" dedi.

Datça kaymakamı Mesut Çoban, MAG-AME/SAR ekibinin geçtiğimiz dönemde meydana gelen Marmaris orman yangınındaki çalışmaları için teşekkür ve tebriklerini iletirken, Çoban'a MAG-AME/SAR ve TRAC'a olan desteklerinden ötürü teşekkür plaketi takdim edildi. Kaymakam Çoban kendisine verilen plaket için teşekkür ederek dernek gönüllülerine çalışmalarında başarılar diledi.