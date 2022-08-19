Aranan şahsın evinden cephanelik çıktı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 6 ayrı suçtan aranması bulunan bir kişi jandarmanın operasyonuyla yakalanırken, şahsın evinden adeta cephanelik çıktı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, 2015 yılında cezaevinden firar ettiği belirlenen ve hakkında firar, tehdit, çocuğun cinsel istismarı, hakaret gibi toplam 6 ayrı suçtan yakalama kararı bulunan M.G. isimli şahsın yakalanması için operasyon başlatıldı.

Şahsın belirlenen adresine düzenlenen operasyon çerçevesinde bomba arama köpeği 'Vana' ile yapılan aramalarda, 1 adet Sig Sauer 9x19 P226 marka ruhsatsız tabanca, 1 adet Cal. 9 mm. P.A.K. marka ruhsatsız tabanca, 1 adet Pietro Beratta Gardone M.Y. Cal 7,65 mm. marka ruhsatsız tabanca, 4 şarjör, 26 adet 9mm. tabanca fişeği, 1 metre uzunluğunda samuray kılıcı, 1 adet kılıç sandığı, 1 adet dizüstü bilgisayar, 1 adet tablet ile 37 adet CD ele geçirildi. M.G. ile evde bulunan B.G. isimli şüpheli de gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.