Aras: "100'üncü yılda coşkumuz ve gururumuz sonsuz"

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna giden, bir ulusu küllerinden inşa eden ve direnişin ilk kıvılcımını atan milli mücadelenin 100'üncü yıldönümünde büyük bir coşku ve gurur yaşadıklarını ifade eden Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Atatürk'ün 'doğum günüm' dediği 19 Mayıs'ta, Türkiye'nin aydınlık, çağdaş ve cumhuriyet sevdalısı kenti Bodrum'dan Samsun'a çıkarak, bu görkemli destanın adına yakışır bir kutlama yapmanın mutluluğu içindeyiz" dedi.

Başkan Aras, 19 Mayıs'ın ve milli mücadelenin 100'üncü yılı dolayısıyla yayımladığı mesajında şu ifadeleri kullandı: "Bundan tam 100 yıl önce, vatan, işgal altında, tutsak ve biçareydi. Asırlar boyunca onurlu bir yaşam süren, tarihin karanlıklarında kalmayı değil, hak ve özgürlükler uğruna savaşmayı tercih eden bu millet, uyanışın ve direnişin ateşini yakacak kıvılcımı bekliyordu. O kıvılcım, bağımsızlık tutkusuyla, yurt ve bayrak sevgisini her şeyin üzerinde tutan bir lider tarafından atılacaktı. 19 Mayıs, egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olacağı tam bağımsız, laik ve demokratik Türkiye'nin kurulması davasının ilk adımıdır. Bu tarih, "Ben 19 Mayıs'ta doğdum" diyen Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ise yeni hayatının başlangıcı olarak kalplerimize kazınmıştır. Bu direniş destanı sadece Türkiye'ye ait değildi. Bütün mazlum milletlerin, tüm Doğu ülkelerinin davasıydı. Bu evrensel bir idealizmin, büyük bir öngörünün dışavurumuydu. Nitekim; Mustafa Kemal'in başlattığı direniş mücadelesi, pek çok devletin bağımsızlık yolundaki mücadelesinin ilham kaynağı oldu.

BODRUM İÇİN UNUTULMAZ BİR 100'ÜNCÜ YIL KUTLAMASI

Kaderimizi değiştiren ve yolumuzu aydınlatan bu tarihin ve milli mücadelemizin 100'üncü yılını eşsiz bir coşkuyla kutlamak için 7 Mayıs 2019 günü, Cumhuriyet tarihimizin ilk yelkenli okul gemisi, denizlerdeki gurur abidemiz STS Bodrum'u, Samsun'a uğurladık. Gazi Mustafa Kemal ve arkadaşlarının izinden giden Bodrum denizcileri, tıpkı 100 yıl önce olduğu gibi, 19 Mayıs'ta büyük bir gurur ve mutlulukla Samsun'a ayak basacaklar. Bodrum'un aydınlık yüzlü, çağdaş, cumhuriyet sevdalısı güzel insanlarından, milli mücadelenin başladığı Samsun'a kucak dolusu umut ve sevgi taşıyacaklar. İşte bu nedenle, 19 Mayıs'ın 100'üncü yılını idrak ettiğimiz bu gün, biz Bodrum halkı için çok anlamlı ve unutulmaz.

Biliyoruz ki, 19 Mayıs 1919 her türlü zorluğa rağmen vazgeçmemenin, inancın, kararlılığın, iradenin ve tam bağımsız bir ülke sevdasının simgesidir. Kurtuluşa olan inancın adıdır. Destanların destanıdır. Bizler, Ulu Önder Atatürk'ün yürüdüğü yolun neferleri olarak Türkiye Cumhuriyeti'ni, Ata'mızın emanet ettiği gençlikle birlikte koruyacak ve geleceğe güvenle taşıyacağız.

Bu inanç ve duygularla, özgürlük ve bağımsızlığımızı sonsuza kadar koruyacak olan tüm gençlerimizin bayramını en içten dileklerimle kutluyor, direnişin kahramanlarını, şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı ve minnetle anıyorum. Yaşasın Cumhuriyet"