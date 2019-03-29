Aras: "Asla partizanlık yapmayacağız"

CHP Bodrum Belediye Başkan Adayı Ahmet Aras, Yalıkavak'ta halka seslendi. Yağmura ve soğuk havaya rağmen meydanı dolduran Yalıkavaklılar, Aras'ı desteklemek için miting alanına akın etti. Ünlü şarkıcı Suat Suna'nın konseriyle başlayan miting için öncesi Yalıkavak'a gelen CHP Adayı Aras, burada bir süre esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti. Daha sonra alana geçen Aras, meydandaki coşkulu kalabalık tarafından “Halkın Adamı Ahmet Aras”, “Mustafa Kemal'in Askerleriyiz” sloganlarıyla karşılandı. Hentbol Kadınlar Süper Ligi'ndeki gururumuz Yalıkavak Spor Kulübü oyuncuları, CHP Adayı Ahmet Aras'a kürsüde çiçek takdim ederken, Aras da genç sporculara ve kulüp yöneticilerine bir plaket vererek “Yalıkavak'ı ve Bodrum'u temsil eden güzide takımımıza başarı diliyorum. Desteğim sonuna kadar onlarla olacak” diye konuştu.

Son yılların yatırım cenneti haline gelen Yalıkavak'ı ranta ve yoğun betonlaşmaya teslim etmeyeceğini söyleyerek konuşmasına başlayan CHP Adayı, Büyükşehir statüsünden önce belediye ile yönetilen Yalıkavak'a hizmet veren tüm başkanlara selam yollayarak “Allah hepsinden razı olsun. Biz şimdi onların bıraktığı yerden devam edeceğiz.”dedi.

Belediye Başkanı seçildiği taktirde asla partizanlık yapmayacağını söyleyen Aras, “İster AKP'li olsun, ister İYİ Partili. Belediyenin kapısı herkese açık olacak. Biz Bodrum'un belediye başkanı olacağız. Ne bir kesimin, ne bir müteahhidin, ne bir mühendisin. Biz bütün Bodrum'un belediyesi olacağız.”diye konuştu.

Yalıkavak'a özel projelerini de paylaşan Aras, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Torba'dan Yalıkavak'a gelen yolu en kısa zamanda dört şeride çıkaracağız. Bisiklet yürüyüş yollarıyla yayalaştırılmış kesimleriyle size emanet edeceğiz. Projesi, bütçesi hazır. Şu ana kadar yapılamayan tünelin de takipçisi olacağız. Çözüm kimdeyse, hangi kurumdaysa ona gideceğiz. Yalıkavak'taki vahşi depolama alanından en kısa zamanda kurtuluyoruz. Bundan sonra çöp kokularıyla, yangınlarıyla yaşamayacaksınız. Yalıkavak tepelerindeki rüzgar enerji santrali ile ilgili yargı kararları ne gerektiriyorsa gereğini yapacağız. Size en kısa zamanda bir kapalı pazaryeri ve sağlık birimi kazandıracağız.”

1.5 milyon insan için oy kullanacaksınız

Bodrum'da yaşayanların sadece Bodrum için oy vermeyeceğini, Bodrum'a tatil için gelen 1.5 milyon insan için de sandığa gideceğini belirten Aras, “Bodrum, barışın, hoşgörünün, kardeşliğin kentidir. CHP'li belediyelerin olduğu yerde insanlar özgürdür, kardeşçe yaşar, bu bizim şiarımızdır, ilkemizdir. Biz kimseyi ötekileştirmeyiz, kimseye terörist demeyiz. 24 saat canlı yaşayan Bodrum'u korumak zorundayız. Bunun da yolu CHP'nin ilkeleri ve prensipleriyle yönetilmekten geçer. O ilkeler de kurucu genel başkanımız Mustafa Kemal Atatürk'ten gelir, Kuvay-ı Milliye'den gelir. Çağdaş, medeni insanların yaşadığı yerdir Bodrum. Sizin vereceğiniz oylar, Bodrum'a gelen insanlar için de bir ışık olacaktır. “diye konuştu.

Bodrum'un bugüne kadar hor kullanıldığını söyleyen Aras, “Bodrum'un, Yalıkavak'ın tarihi dokusu, binlerce yıllık geçmişi, bizim en büyük desteğimiz, en büyük hazinemiz. Onları teker teker dünyaya tanıtacağız. Sandıma ve kaya mezarlarını turizme kazandıracağız. Biz büyük düşünüyoruz.”dedi.