Aras: "Bodrum'da Spor Çalıştayı düzenleyelim"

Bodrum'da faaliyet gösteren tüm spor kulüplerinin geliştirilmesi ve desteklenmesi amacıyla bir çalıştay düzenlenmesini öneren Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Geleceğimizi gençler şekillendirecek. Onları sporun her branşıyla tanıştıralım ve doğru yönlendirelim" dedi.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrumspor'un olağan genel kurulunda yaptığı konuşmada, yarımada genelindeki tüm spor kulüplerini tek çatı altında birleştirerek desteklemek istediklerini ifade etti. Bodrum'da başarılı spor insanları yetişmesini, çocukların ve gençlerin sporla tanışarak, eşit imkanlara sahip olmasını amaç edinen Başkan Aras, bunun ilk adımının da bir çalıştayla atılabileceğini söyledi.

Bodrum Belediyesi Bodrumspor olağan genel kurulunda konuşan Başkan Aras, yarımadadaki tüm kulüplere destek vereceklerini ancak bunu tek çatı üzerinden yapmak gerektiğini belirterek şöyle devam etti:

"Bodrumspor kendi ayakları üzerinde durabilen bir kulüp olmalı. Bodrumspor yönetim kurulu üyeliği, bir prestij meselesidir ve önemli bir görevdir. Bizim bunu sağlayabilmemiz lazım. Ama öncelikle Bodrum'u bir bütün olarak düşünmeliyiz. Her spor branşında çok başarılı çocuklarımız, gençlerimiz var. Mahalli spor kulüplerimize belediye olarak destek veriyoruz. Bodrum'da çocukların ve gençlerin geleceği için faaliyet gösteren tüm kulüpleri Bodrumspor kanatları altına alalım istiyoruz. Bununla ilgili bir çalıştay yapalım, kararlar alalım. Gücümüzü odaklayalım ve doğru yönlendirelim."

Öte yandan Bodrum Belediyesi Bodrumspor'da yapılan Seçimli Olağan Genel Kurul'da mevcut başkan Rıza Karakaya ve yönetimi güven tazeleyerek yeniden göreve geldi.

Tek liste ile gidilen Seçimli Olağan Genel Kurul'da mevcut başkan Rıza Karakaya, 5'inci kez başkan seçildi. İMEAK Deniz Ticaret Odası Bodrum Şubesi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen genel kurula Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, İMEAK DTO Bodrum Şube Başkanı Orhan Dinç, Denizciler Derneği Başkanı Erol Erdoğan, kulübün geçmiş dönem başkanları, geçmiş dönem belediye başkanı Mehmet Kocadon ile 100'e yakın kulüp üyesi katıldı.

Açık oylama ile yapılan genel kurulda mevcut başkan Rıza Karakaya'nın listesi kullanılan oyların tamamını alarak yeniden seçilirken Karakaya yaptığı konuşmada kulübün amatör branşları ve altyapı faaliyetleri hakkında bilgiler verdi.

Genel kurulda Bodrumspor'un yönetim kurulu üyeleri şu isimlerden oluştu;

Rıza Karakaya, Hüseyin Gözütok, Gürkan Topan, Arif Karaman, Baran Akcan, Fatih Öztarakçı, Murat Yıldız, Halil Teke, Hadi Türk, Muhammet Karapınar, Murat Önder, Murat Süren, Murat Öztürk, Mehmet Gürbüz, Erhan Berber, Hüseyin Ural Aküzüm, Zeynel Kılıç, Hacı İbrahim Dalda, Aydın Güven.

Denetim kurulu üyeleri de Mustafa Baysel, Dinçer Özkeskin ve Mustafa Gür Birol'dan oluştu.