Aras: “Rantın belediyeciliğini değil halkın belediyeciliğini yapacağız”

CHP Bodrum Belediye Başkan Adayı Ahmet Aras, Bodrum'u mahalle mahalle, sokak sokak geziyor.

Gittiği her yerde büyük bir coşkuyla karşılanan Aras, seçim çalışmaları kapsamında Gölköy'de kurulan pazarı ziyaret ederek esnafla sohbet etti. Aras'ın bir sonraki durağı Bodrum merkezdeki Gıda çarşısı oldu. CHP Muğla Milletvekili Mürsel Alban, CHP İlçe Başkanı Halil Karahan ve Belediye Meclis üyesi adaylarıyla birlikte esnafların sorun ve beklentilerini dinleyen Aras, “Çarşının, mahallenin, Bodrum'un yaşadığı sıkıntıları çok iyi biliyoruz. Bunları çözmek kolay. Asıl önemli olan huzuru, güveni, kardeşliği, dostluğu, çağdaşlığı inşa etmektir. Size söz veriyorum, önümüzdeki 5 yıl içinde Bodrum dünyanın en hoşgörülü, en çağdaş, en demokratik ve en refah yaşanan kenti olacak.” dedi.

"Ben bu sel meselesini çözeceğim, size söz veriyorum"

Ahmet Aras, Bodrum'da her kış yaşanan su taşkınları ve sel sorununu çözeceğini belirterek “Size söz veriyorum. Ben bu sel meselesini Bodrum'un gündeminden çıkarıp atacağım. Biz bunları hak etmiyoruz” diye konuştu. Aras, Gıda Çarşısı esnafıyla buluşmasının ardından KADEM'i ziyaret etti. Bodrum'un üreten kadınları ile bir süre sohbet eden CHP Adayı, daha sonra Bodrum Belediyesi Bodrumspor Kulübü Yelken Şubesinin ev sahipliğinde düzenlenen 7. Bodrum Uluslararası Optimist Yarışları (BIOR) kortejine katıldı.

Bundan sonra Bodrum'da halk bütün kararlara katılacak

CHP Bodrum Belediye Başkan Adayı Ahmet Aras seçim çalışmalarını, Konacık mahallesindeki üç kahvehanede sürdürdü. Kahvehanelerde vatandaşların yoğun alkışları ile karşılanan Aras, Konacık mahallesinin sıkıntılarını yakından takip ettiğini belirterek meclis üyesi adayları ile bu sorunları çözecek güce ve bilgi birikimine sahip olduklarını söyledi. Aras, “Bir değişimi gerçekleştirmek için göreve gelmeye hazırlanıyoruz. Bodrum'un sıkıntıları sorunları artık Bodrum'a yakışmayan bir hale geldi. Bahane değil çözüm üreteceğiz. Sorunları halkımızın ortak kararları ve proje destekleri ile çözeceğiz. Öncelikle belediyemizi kurumsal hale getirerek halka dayalı bir sistem getireceğiz. Bu sistemde halk belediyenin tüm faaliyetlerini bilecek soracak, soruşturacak , eleştirecek ve birlikte çözüm üreteceğiz. Belediyenin her birimi, her kapısı vatandaşımız için açık olacak. Halkın bütün kararlara katılımını sağlayacağız ki kentimizi yaşanabilir bir hale getirelim” dedi.

Bodrum mağdurlarının konuşma zamanı geldi

Konuşmaları sık sık alkışlarla kesilen CHP Bodrum Belediye Başkan Adayı Ahmet Aras, Büyükşehir ile sorunları el ele çözeceklerini belirterek “1 Nisan'dan hemen sonra sorunları çözmek için harekete geçeceğiz. Bodrum mağdurlarının konuşma zamanı geldi. 1 Nisanda halk iktidara gelecek . Biz de bu mağdurların alt yapı üst yapı, çöp, temizlik, bozuk yol sorunlarını çözeceğiz. Söylediklerimi yapmazsam gelin benden hesap sorun. Rantın belediyeciliği değil, halkın belediyeciliğini yapacağız.” diye konuştu.

Aras kahve toplantısının bitiminde meclis üyeleri ve ilçe başkanı Karahan ile birlikte alkışlarla İzmir Marşı'nı söyledi.