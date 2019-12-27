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Arazi kavgası kanlı bitti

Bodrum’da silahla vurulan bir kişi yaşamını yitirdi.

Bodrum'da silahla vurulan bir kişi yaşamını yitirdi. Cinayetin arazi anlaşmazlığı yüzünden işlendiği belirtildi.


Edinilen bilgilere göre, 37 yaşındaki Şafak Kaya adlı vatandaş ile 25 yaşındaki M.K. adlı şahıs arasında iddialara göre arazi anlaşmazlığı yüzünden tartışma çıktı.


M.K., öğle saatlerinde Yalıkavak Gökçebel Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde Şafak Kaya adlı şahsı silahla vurarak yaraladı. Ağır yaralı olarak Bodrum'daki özel bir hastaneye kaldırılan Kaya, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Olayın zanlısı olduğu tespit edilen M.K. ise beyaz renkli hafif ticari bir araçla olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri, şahsı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.


Cinayete kurban giden Şafak Kaya'nın Bodrum Belediyesi Asfaltlama biriminde çalıştığı, evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.

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