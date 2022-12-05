Arazide bulunan kemik, kayıp olarak aranan gence ait çıktı

Yaz aylarında çalışmak için geldiği Muğla'nın Bodrum ilçesinde kaybolan hukuk fakültesi öğrencisi Vedat Altun'un hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Ağustos ayında yapılan çalışmalarda ormanda bulunan bir kemiğin Altun'a ait olduğu tespit edilince, bölgede yeniden arama çalışması başlatıldı.

Erzurum Atatürk Üniversitesi Hukuk Fakültesi 4'üncü sınıfta okuyan ve yaz döneminde Bodrum'a çalışmaya gelen 26 yaşındaki Vedat Altun isimli genç, 6 Temmuz 2022 tarihinde Torba Mahallesi'nde çalıştığı otelden ‘hava almaya çıkıyorum' deyip bir daha otele dönmedi. Bipolar rahatsızlığı olan Altun'un en son Torba Kavşağı'nda görüldüğü öğrenildi.

Kemiğin kayıp gence ait olduğu tespit edildi

Kayıp gencin ailesi ve yakınları, Torba Kavşağı'nda stant açıp nöbet tutmuştu. Vedat Altun'dan 1 ay boyunca haber alınamayınca geçen 5 Ağustos günü en son görüldüğü yerde çalışma başlatılmıştı. O gün yapılan aramada bir adet insan kemiği bulundu. Kemik, kimlik tespiti için incelemeye gönderildi. Yapılan DNA incelemesinde kemiğin Vedat Altun'a ait olduğu tespit edildi. Bugün kemiğin bulunduğu bölge ve çevresinde yeniden arama çalışması başlatıldı.

Aramaya çok sayıda ekip katıldı

Muğla Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesindeki aramaya Jandarma Asayiş, JASAT, Bodrum Orman İşletme Şefliği, Muğla 911 Arama Kurtarma ve Araştırma Derneği üyeleri katıldı. Havadan dron ile aramanın da yapıldığı çalışmalara iz takip köpeğinin de katıldığı bildirildi.