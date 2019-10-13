İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Arı kovanlarının içine gizlenmiş 152 kilo eroin ele geçirildi

Muğla’da polis ekiplerinin durduğu tırın dorsesinde arı kovanları içine gizlenmiş 152 kilo eroin ele geçirildi.

Muğla'da polis ekiplerinin durduğu tırın dorsesinde arı kovanları içine gizlenmiş 152 kilo eroin ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Muğla Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma başlattı. Bu kapsamında Muğla'da yapılan istihbarat çalışmaları sonucunda seyir halinde olan bir tır ekipler tarafından durduruldu. Ekipler tırın dorsesinde arı kovanlarının bulunduğu alanda hassas burunlu narkotik köpeği ile arama yaptı. Yapılan aramada narkotik köpeğinin tepki vermesi üzerine tır güvenli bölgeye çekilerek içerisindeki arı kovanları dorseden indirildi. Narkotik köpeğinin koku almasını engellemek için kovanların içerisine yerleştirilen toplamda 152 kilo uyuşturucu, arıcı kıyafeti giyen polis ekipleri tarafından çıkarıldı. Gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonu ile ilgili 4 kişi gözaltına alındı.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.