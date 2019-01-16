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Arıcılar çareyi kovanları zincirlemekte buldu

Muğla’nın Ula ilçesinde arı kovanlarına önce ayı sonra da domuz saldırısı olması üzerine arıcılar, kovanları zincirleyerek önlem almaya çalıştı.

Muğla'nın Ula ilçesinde arı kovanlarına önce ayı sonra da domuz saldırısı olması üzerine arıcılar, kovanları zincirleyerek önlem almaya çalıştı.


İki yıl önce de ayı saldırısı sonrası kovanları telef olan bal üreticileri, bu defa hem ayı hem de domuzların hedefi oldu. Akyaka Mahallesi'ndeki çamlık alana kışlık konaklama için Türkiye'nin birçok bölgesinden gelen bal üreticilerinin kovanları, Yerkesik ve Kıran Mahallesinin dağlık alanlarından inen domuz ve ayıların tehdidi ile karşı karşıya. Bir süre önce yöredeki çok sayıda arıcının yaklaşık 300 kovanı ayılar tarafından parçalandı. Kovanlardaki balı yiyen ayılar, bal üreticilerini binlerce liralık zarara uğrattı.



Ayıdan sonra domuzlar saldırdı


Ayıların kovanlara verdiği zararın ardından üreticilerden birisi fotokapan kurdu. Üretici sabah arılarının bulunduğu bölgeye kurduğu fotokapana baktığında bu defa ayı değil, domuzlar kovanlardaki bala dadandı. Dokuz sürüsü kovanları ayı kadar zarar vermezken, bal üreticileri hem ayıların, hem de domuzların kovanlara dadanması nedeniyle çare aramaya başladı.



Ayılara karşı zincirli önlem


Ayı ve domuzlardan kovanları zarar gören Antalya Kumlucalı Burak Şanlı, çareyi kovanları zincirlemekte buldu. Şanlı, “Antalya'da idim. Kovanlara ayı saldırısı olduğunu söylediler, kovanları çakmak için geldim. Geldiğimde 22-23 kovanın içini tamamen yemişti. 150-200 kovanın da kapağını açmış. Arı üşütür diye geldim ve kapaklarını kapattım. Üst taraftaki arkadaşların kovanlarını daha fazla perişan etmiş. Yaklaşık 6-7 bin lira zararım var. Benim dışımda 100 bin lira olan var, 35 bin lira zararı olan var. Kovanları ayıdan korumak için zincirliyorum. Eğer koruyabilirsek, koruyamazsak kovanları götüreceğim” dedi.

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