Arıcılar sertifikalarını aldı

Marmaris'te arıcılık eğitimini tamamlayan 34 kişi düzenlenen törenle sertifikalarını aldı.

Ülkemizin önemli çam balı üretim merkezlerinden biri olan Marmaris'te, İlçe Tarım ve Orman ve Halk Eğitimi Müdürlüğü işbirliğiyle açılan eğitim sonunda 34 kişi arıcılık sertifikası almaya hak kazandı. Arıcılara sertifikaların verilmesi için tören düzenlendi. Törene Kaymakam Celalettin Yüksel, Marmaris İlçe Tarım ve Orman Müdürü Nejmettin Kaya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan, İlçe Halk Eğitim Alpaslan Akalın, kurs öğretmenleri ve kursiyerler katıldı. Törende konuşan Müdürü Marmaris İlçe Tarım ve Orman Müdürü Nejmettin Kaya, "Arıcılık da durum tespiti adına dünyada ülkeler ürettiği balın yaklaşık yüzde 36'sını ihraç etmektedir. Bu rakam ülkemizde ancak yüzde 3 civarındadır. Burada doğru teknikler ile kalıntı sorunu olmayan bal üretimi ile tanıtımın önemi ortaya çıkmaktadır. Bunu da sağlayacak olan bilinçli arıcılardır. Bizde bu bilinçle arıcılık eğitimlerine önem vermekteyiz. İlçe Tarım ve Orman ve Halk Eğitimi Müdürlüklerimizin işbirliği ile açılan eğitim sonunda 34 kişi sertifika almaya hak kazanmıştır. Bu kursiyerlerimiz şanslı değil aynı zamanda bilgili ve ballı arıcılarımız olacaklar artık. Dünya çam balı üretiminin yaklaşık yüzde 90'nı üreten ülkemizde bu üretiminde yüzde 80'ni ilimizde üretilmektedir. Turizm sektörünü bir kenara bıraktığımızda ilçemizde kırsal alanda ödemeler, düğünler, sünnetler ziyaretler hep arıdaki işe veya bal hasadı zamanına göre ayarlanmaktadır. İlçemiz ise yaklaşık 170 bin arı kolonisi ve 700 arıcılık işletmesi ile tarihsel geçmişi olan gerek ekonomisi gerekse sosyal yaşamı içerisinde önemli bir yer tutan sektördür. Ancak ilçemizde arıcılık değince sadece yerli arıcılarımızı değil, gezginci arıcıları da konuşmak gerekmektedir. Bal üretim sezonunda 300 binin üzerinde arı kolonisi ilçemizde ülkemiz ekonomisine katkı sağlamaktadır" dedi.

Arıcılara, 2018 yılından 538 işletmeye 1. 4 milyon TL destek verildiğini aktaran Nejmettin Kaya şöyle konuştu: "Arıcılarımıza desteklerimiz sürüyor. 5 işletmeye 5 bin TL ana arı desteklemesi, 2 işletme 60 bin TL arıcılık alanında Genç Çiftçi desteği sağlanmıştır. Tabii afetten zarar gören 62 işletmenin borçlarının ertelenmesi için işlem yapılmıştır. Bunun dışında balda markalaşma ve tanıtım, vahşi hayvan saldırısına karşı önlem, mum güvesine karşı mücadele, varroa paraziti ile toplu mücadele, arıcılar ile yerinde eğitim ve arı konaklama noktalarının sayısallaştırılması gibi çalışmalarımız devam etmektedir. Nüfus artıyor ve insanların gıdaya, özellikle güvenilir gıdaya ulaşma isteği her geçen gün katlanarak artıyor. Bu bakımdan tarım sektörü geçmişte olduğu kadar gelecekte de stratejik sektör olarak kalacaktır. Tarımsal faaliyet içerisinde bulunan arıcılık faaliyeti sadece kendi alanını değil tüm tarımsal faaliyetleri ve doğal yaşamı etkilemektedir. Ülkemiz yaklaşık 8 milyon koloni varlığı 105 bin ton bal üretimi ile dünyada gerek bal üretimi gerek ise koloni sayısı bakımından ilk ( yıllara göre 2 ve 3) sıralardadır. Bu kapasiten ülkemizdeki kaynağı ise ilimiz Muğla dır. Bizler, ilçemizde sektörün bölgeye ve ülkeye katkısının farkındayız. Bu bakımdan sürekli arıcının yanındayız. Bir anlamda biz tarafız. Bizler doğru yönetilmek kurallara uyulmak kaydı ile ilçemizde turizmin ve arıcılığın bir arada yürütülebileceği inancındayız. Bunun en güzel örneği gerek ilçemiz gerekse ülkemiz tanıtımında önemli bir yer tutan rally organizasyonunda görülmüştür. İlçemizde bu organizasyon arıcılar ile uyum içinde yürütülmektedir"