Arıcılara ‘Erken bahar' uyarısı

Türkiye'nin çam balı üretiminin yüzde 76'sını karşılayan Muğla'da, Ağustos ve Kasım ayları arasında konaklama yapan gezgin ve sabit tüm arıcılara “yangın tüpü bulundurma” zorunluluğu getirildiği hatırlatıldı.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerine yaklaşması ile Muğla'daki arı kolonilerinde üreme faaliyetlerinin hız kazandığına dikkat çeken İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, arıların erken bahar bakımlarının ihmal edilmemesi gerektiğini hatırlattı.

Muğla Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, erken bahar ile arı kolonilerinin çam balı üretim sezonuna kadar sağlıklı gelişmesi için pek çok etken olduğu belirtilerek, kovanların yerleştirildiği alandan, bakım ve besleme faaliyetlerine kadar üretimin her aşamasında titizlikle uyulması gereken kurallar açıklandı.

Yapılan uyarıda, “1/1 oranında hazırlanacak olan teşvik şurubu ana arının yumurtlama faaliyetlerine hız kazandıracaktır. Kuluçkanın sağlıklı bir şekilde ilerlemesi için erken ilkbahar döneminde varroa mücadelesi yapılması gereklidir. Söz konusu mücadele için Bakanlığımızca ruhsatlandırılmış varroa ilaçlarının kullanılması, merdiven altı kimyasallardan uzak durulması gerekmektedir. Bahse konu merdiven altı kimyasallar kısa vadede faydalı gibi görünse de uzun vadede kalıntı problemi başta olmak üzere ilaç direnci geliştirerek kalıcı hasarlara neden olmaktadır” denildi.

Arılar için en uygun ilaçlama zamanının akşam saatleri gün batımına yakın zaman dilimi olduğu belirtilen açıklamada, bu sayede arı kolonilerinin tarım ilaçlarının zararlarından korunacağına ve arı ölümlerinin önüne geçilebileceğine dikkat çekildi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, bal dışı arı ürünlerinin üretimine değinerek, “Muğla'mızın zengin florası ile beslenen arılarımızdan, sadece bal üretimi hedeflemekle kalmayalım, daha yüksek katma değere sahip polen, propolis, arı sütü, arı ekmeği, apilarnil ve arı zehiri gibi ürünleri üretelim. Değişen dünya şartlarında yoğun ilgi gören bu ürünler, hem arıcılarımıza daha yüksek gelir kazandıracak, hem de ülke ekonomisine önemli katkılar sunacaktır. Muğla'daki arıcılarımız ve misafir arıcılar, İl Müdürlüğümüzün ücretsiz olarak gerçekleştireceği apiterapik arı ürünleri üretimi eğitimlerinden faydalanabilir” diye konuştu.

İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, bu yıl Muğla'da konaklama yapacak sabit ve gezginci tüm arıcılara ‘Yangın tüpü bulundurma' zorunluluğu getirildiğini de hatırlatarak, “Bölgemizde yaşanabilecek orman yangınlarına tedbir için aldığımız bu yenilik, her şeyden önce arıcılarımızı ve arı kolonilerimizi korumaya yöneliktir. Yangın tüpü bulundurmayan arıcılar hakkında kabahatler kanuna muhalefet nedeniyle idari para cezası uygulanacaktır” dedi.