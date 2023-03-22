Arıcılara yangın tüpü zorunluluğu

Orman yangınına en hassas iller arasında ilk sırada yer alan Muğla'da Ağustos-Kasım arasında konaklayan gezgin ve yerli arıcılara yangın tüpü bulundurma zorunluluğu getirildi.

Dünya çam balının yüzde 92'si, Türkiye çam balı üretiminin de yüzde 76'sının karşılandığı Muğla'da yaz aylarında çam balı üretimi için yerli ve gezgin arıcılar ile birlikte yaklaşık 15 bin arıcı konaklıyor. Milas, Menteşe, Marmaris, Datça, Köyceğiz, Ortaca ve Dalaman başta olmak üzere Ağustos ayı ortalarında gelen bal üreticileri Kasım ayının başına kadar Muğla bölgesinde kalıyor.

Muğla bölgesinde arıcılık ile uğraşan 5 bin 014 üreticide 915 bin 519 arı kovanı bulunuyor. Yerli arıcılar ile birlikte Muğla'ya gelen gezgin arıcıların kovan toplamı 3,5 milyon kovana ulaşıyor. Son 3 yıldır küresel iklim değişikliği ve orman yangınları nedeniyle dünya çam balının merkezi Muğla'da çam balı üretiminde büyük düşüş yaşanmıştı.

Muğla bölgesinde sık sık yaşanan orman yangınları nedeniyle Muğla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü arıcılara yangın tüpü bulundurma zorunluluğu getirdi. Muğla Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yaz aylarında hava sıcaklığının artması ile muhtemel orman yangınlarının büyümeden söndürülmesi için Muğla'da konaklama yapacak sabit ve gezginci tüm arıcıların orman yangınlarına tedbirli olmak için yangın söndürme tüpü bulundurma zorunluluğu getirildiği açıklandı. Yangın tüpü bulundurmayan arıcılar hakkında kabahatler kanuna muhalefet nedeniyle Bin 243 TL idari para cezası uygulanacak.