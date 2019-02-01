Arıcıya bir darbe de yabani hayvanlardan geldi

Datça'da geçimini arıcılık yaparak sağlayan Mehmet Beyhan, sezonun kötü gitmesi nedeniyle istediği bal üretimini sağlayamadı arılarını başka bir yere taşımak için hazırlık yapmaya başladı ancak yabani hayvanların saldırısı sonucu 60 arı kovanı hasar görünce ne yapacağını şaşırdı.

Datça'nın Hızır şah mahallesinde geçimini arıcılık yaparak sağlayan Mehmet Beyhan (30) bu yıl hava şartlarının kötü gitmesiyle burada istediği bal hasadını yapamadı arılarını başka bir yere taşımak için hazırlık yapmaya başladı iki gün önce arı kovanlarını aracına yüklemek için kovanlarının bulunduğu alana vardığında arılarının 50-60 kadarı tahrip edilmiş olarak buldu.

Arı kovanlarının bulunduğu alanda domuz ve porsuk izlerine rastlayan arıcı ne yapacağını şaşırdı zaten hava şartlarından dolayı arıları başka yere taşımaya hazırlarken bir de bu vahşi hayvanların saldırısı sonucu 50-60 arı kovanı zarar görmesiyle borçlarını ödeyemez duruma gelen arıcı şimdi ne yapacağını kara kara düşünmeye başladı.

Arıcı Mehmet Beyhan, yaptığı açıklamada; “Hava şartlarından dolayı bu yıl istediğim bal üretimini gerçekleştiremedim. Arılarımı buradan başka bir yere taşımak için hazırlık yaparken şimdi de vahşi hayvan saldırısı sonucu yaklaşık 50-60 arı kovanım zarar gördü. Bize bu hayvanları öldürmememiz için uyaran yetkililer şimdi benim zararımı karşılasınlar. Hayvan hakları savunucuları insan hakları yani üretici hakları hakkında ne yapacaklar merak ediyorum. Ben ürettiğim bal sayesinde ailemi geçindiriyorum. Şimdi arı kovanlarım zarar gördü ve ben ailemin geçimini nasıl sağlayacağımı düşünüyorum. Yetkililerin yardımını bekliyorum” dedi.