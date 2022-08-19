Arıza yapan 12 metrelik tekne kurtarıldı

Bodrum Akvaryum Koyu'nda arıza yapan 12 metrelik tekne Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.

Akvaryum koyunda motor arızası yapan ve içerisinde 5 kişi bulunduğu tekne arıza yaptı. Teknedekiler tarafından yapılan yardım çağrısına Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü KIYEM-6 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botu sevk edildi. KIYEM kurtarma botu tarafından 12 metrelik tekne yedeklenerek Bodrum Marina'ya emniyetle yanaştırıldı.