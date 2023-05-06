Arıza yapan 17 metrelik tekneyi KIYEM ekipleri kurtardı

Muğla’nın Bodrum ilçesi açıklarında makine arızası yapması sonrası sürüklenen 17 metre boyundaki tekneyi Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri kurtardı.
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında makine arızası yapması sonrası sürüklenen 17 metre boyundaki tekneyi Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri kurtardı.
Bodrum Yalıkavak önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 2 kişi bulunan 17 metre boyundaki tekneden yardım çağrısı yapıldı. Çağrıya, KIYEM-6 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botu bölgeye sevk edildi. Sürüklenen 17 metre boyundaki tekne Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı bota yedeklenerek Yalıkavak Marina'ya emniyetle yanaştırıldı.