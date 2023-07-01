Arızalanan ve içinde 3 kişinin bulunduğu tekneyi Kıyı Emniyet ekipleri kurtardı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında gece saatlerinde seyreden ve makine arızası yaşayan tekneyi Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı KIYEM-6 tahliye botu kurtardı.

Bodrum Karaada açıklarında seyrederken makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içerisinde 3 kişi bulunan 9 metre boyundaki tekneden yapılan yardım çağrısı sonrası bölgeye sevk edilen KIYEM-6 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botu 9 metrelik tekneyi yedekleyerek Bodrum'a güvenli bir şekilde ulaştırdı.