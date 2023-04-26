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Armutalan Kültür Merkezi “Sanatla Tazelendik” adlı karma sergiye ev sahipliği yapıyor

Muğla Tazelenme Üniversitesi Marmaris Kampüsü öğrencileri yaptıkları karma resim ve mozaik çalışmalardan oluşan Sanatla Tazelendik adlı sergiyi Armutalan Kültür Merkezi’nde açtı.

Muğla Tazelenme Üniversitesi Marmaris Kampüsü öğrencileri yaptıkları karma resim ve mozaik çalışmalardan oluşan Sanatla Tazelendik adlı sergiyi Armutalan Kültür Merkezi'nde açtı.



25 Nisan Salı günü gerçekleşen sergi açılışına Tazelenme Üniversitesi kurucusu Prof. Dr. Muammer Tuna, Marmaris Kampüsü Koordinatörü Gülçin Katırcıoğlu'nun yanı sıra Marmaris Belediyesi Başkanvekili Fehmi Selçuk Evci ve çok sayıda sanatsever katıldı.



32 öğrenci, 2 öğretmen tarafından oluşturulan ve 207 eserden oluşan sergi açılışının ardından sergi destekçilerine teşekkür plaketi verilirken, çalışması bulunan Tazelenme Üniversitesi öğrencilerine de katılım belgesi dağıtıldı. Çok sayıda resim ve mozaik çalışmasının yer aldığı sergi 28 Nisan tarihine kadar AKM'de görülebilecek.

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