Arnavutluk'ta yapılan aramalardan sonuç çıkmadı

Arnavutluk'un Şingin sahiline 12 mil mesafede motoru çalışır halde boş olarak bulunan "Atik Bey" isimli katamaranın Türk kaptanı Sezgin Yavuz'un ağabeyi Ahmet Yavuz, kardeşinin kaybolduğu bölgede yetkililer ile yaptığı arama çalışmalarından sonuç alamadı.

Evli ve bir çocuk babası Sezgin Yavuz'un (33), Fethiye'deki ailesi kendisinden gelecek haberi bekliyor. Küçük bir çocuğu olan Yavuz'un eşi Vesile Yavuz'un da hamile olduğu belirtildi.

Sezgin Yavuz'un ağabeyi Ahmet Yavuz yaptığı açıklamada, “Olaydan bir gün sonra Arnavutluk'a gittik. Orada büyükelçi ve tekne sahibi ile buluştuk. Polislerle birlikte tekneye gittik ve incelemelerde bulunduk. Orada herhangi bir bulguya rastlayamadık. Bir gece konaklamanın ardından Karadağ'a geçtik. Ülke sahil şeridi boyunca 4 gün arama yapıldı. Bizim de katıldığımız aramalarda herhangi bir bulguya rastlanmadı. Büyükelçimiz Şengül hanım ve diğer yetkililer yardımcı oldular. Helikopter yardımıyla havadan da arama yapıldı. Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere Dışişleri Bakanlığımız, Ulaştırma Bakanlığımız ve milletvekillerimiz ile diğer kolluk kuvvetlerimiz bize yardımcı oldular. Devletimiz elinden geleni yaptı. Orta seviye ülkeler oldukları için araç ve gereçleri yetersizdi. Aramalara geç başlandı. Oralardan bir haber bekleyişi içerisindeyiz” dedi.

Ne zaman kaybolmuştu?

Teknenin kaptanı, bir çocuk babası Sezgin Yavuz'un, işadamı Metin Akyüz'e ait Atik Bey isimli katamaran ile 25 Ağustos'ta iki kez Hırvatistan'ın Trogir Limanı'ndan çıkış yaptığı ifade edildi. Edinilen bilgilere göre, 14 metrelik Atik Bey'in rotası çok yakındaki Split Limanı oldu. Buradan da aynı gün saat 16.49'da çıkış yapıldı. Atik Bey, Split'ten sonra yine Hırvatistan'a bağlı Korcula Adası'na yanaştı. 28 Ağustos'ta rota bu kez Karadağ'a bağlı Budva oldu. Katamaran 30 Ağustos'ta yerel saatle 17.03'te Budva'dan ayrıldı. Uydudan yerini gösteren AIS sistemi 2 Eylül 2019 günü saat 17.41'de Adriyatik Denizi'nde kesildi.

Arnavut balıkçılar, Türk bayrağı taşıyan Atik Bey'i Şingin sahiline 12 mil açıkta gördü. Arnavutluk Sahil Güvenlik ekiplerine teknenin rüzgarla sürüklendiği bildirildi. Sahil Güvenlik ekipleri Atik Bey'e çıktığında katamaranda kimseyi bulamadı. Teknenin bayrak direğine Türk bayrağının altında Galatasaray bayrağı çekilmişti. Motorlar boşta çalışır haldeydi. Katamaranda Türk vatandaşı Sezgin Yavuz adına düzenlenmiş pasaport bulundu.