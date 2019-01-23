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Asansör boşluğuna düşen kediyi itfaiye kurtardı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde, bir apartmanın asansör boşluğuna düşerek kanalizasyon giderine sıkışan kedi, İtfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, bir apartmanın asansör boşluğuna düşerek kanalizasyon giderine sıkışan kedi, İtfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.


Olay, Tuzla Mahallesi Ali Rıza Aka Caddesi üzerindeki apartmanda meydana geldi. Apartmanın asansör boşluğundan kedi sesi geldiğini duyan vatandaşlar, durumu Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Fethiye Grup Amirliği ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, asansör boşluğuna inerek yaklaşık 1 saat uğraşın ardından, kediyi mahsur kaldığı yerden kurtardı. Ekipler tarafından kedi doğal yaşam bırakıldı.

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