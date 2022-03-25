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Aşık Veysel Muğla'da türkülerle anıldı

Muğla Büyükşehir Belediyesi, âşıklık geleneğinin en büyük temsilcilerinden ünlü halk ozanı Âşık Veysel Şatıroğlu’nu vefatının 49.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, âşıklık geleneğinin en büyük temsilcilerinden ünlü halk ozanı Âşık Veysel Şatıroğlu'nu vefatının 49. ölüm yıl dönümünde düzenlediği konser ile andı. Aşık Veysel'in bestelerinin seslendirildiği konsere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen etkinlikte sanatçı Ender Bakır'ın sesinden Aşık Veysel'in ölümsüz eserleri halkla buluştu. Menteşe'nin yanı sıra Ortaca İlçesinde de konser düzenlendi.


Konserlerde Ender Balkır'a, müzik yönetmeni Önder Meral (Gitar), THM öğretmenlerinden Murat Toraman (Kaval), Göktuğ Çelik (Kemençe) ve Serkan Yıldız (Bas Bağlama) eşlik etti.

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