Aşık Veysel vefatının 50. yılında Muğla'da anıldı

yılında anıldı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi B salonunda gerçekleştirilen anma programında Muğlalı yerel sanatçı Aşık Abbas Balcı tarafından Aşık Veysel'e yazmış olduğu şarkı öğrenciler ve aileler tarafından büyük alkış aldı. Büyük Ozan Aşık Veysel ölümünün 50. Yılında Tazeleme Üniversitesi ve Menteşe Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri tarafından gösteri düzenlendi.

Programda konuşma yapan Tazeleme Üniversitesi kurucusu Prof. Dr. Muhammer Tuna ,”Bugün benim beklentimin çok üzerinde bir katılım ile bu programı gerçekleştireceğiz. Programın teması bu yıl Aşık Veysel duyarlamasıyla Tazeleme Üniversitesi ve Menteşe Sosyal Bilimler Lisesi tarafından uzun süredir çalışılıyor. Bizim Tazelenme Üniversitesi olarak yürütmekte olduğumuz bir program ile bizler dedik ki Tazeleme Üniversitesi ve Menteşe Sosyal Bilimler Lisesi ortak program olarak gerçekleştirelim. Yaklaşık bir buçuk aydan beri ortak bir program hazırlandı. Tazelenme Üniversitesi 60 yaş üstü vatandaşlarımıza bir sosyal sorumluluk projesi olarak gayri resmi normal eğitim vermek amacıyla 2017 yılında oluşturduğumuz bir projedir. Bizler Tazeleme Üniversitesi ve Menteşe Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri ile ortak bir program yapmalarını ön gördük” dedi.