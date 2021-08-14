Aşılama rekoru kıran Muğla, en az vakanın görüldüğü il oldu

Türkiye'de aşılama takviminin başladığı tarihten itibaren birinci doz aşılamada en yüksek orana ulaşan Muğla, 100 bin kişiye düşen vaka sayısında da en az vakanın görüldüğü il oldu.

Türkiye'de birinci doz aşılama oranında ilk mavi rengi alan Muğla, Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı son verilere göre, birinci doz aşılamada yüzde 90,7 oranına ulaştı. Muğla'nın aşılamadaki yüksek oranına yaklaşan başka il bulunmazken, aşılama oranları 100 bin kişiye düşen vaka sayısına da yansıdı.

Sağlık bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı son rakamlara göre, Muğla birinci doz aşılamada yüzde 90,7'e ulaştı. İkinci doz aşılama oranında da yüzde 60'ı geçen Muğla, hem birinci doz, hem de ikinci doz aşılama oranında Türkiye'de ilk sırada yer alıyor.

Yüzde 90,7'lik birinci doz ve yüzde 60'ı geçen ikinci doz aşılama sonrası Muğla 100 bin kişiye düzen vak oranlarında da en az vakaya sahip il oldu. 100 bin kişide 57,26'lık oran ile en az vakanın yaşandığı Muğla'yı, 59,61 ile Antalya, yüzde 65,85 ile İzmir ve yüzde 68,90 ile Aydın illeri takip ediyor.