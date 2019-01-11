'Asım'ın Nesli Akif'i Dinliyor' etkinliğine yoğun ilgi

Mehmet Akif Ersoy'u ve Kurtuluş Savaşı'nı gençlere anlatmayı amaçlayan Asım'ın Nesli Akif'i Dinliyor etkinliği Marmaris'te yapıldı. Armutalan Kültür Merkezi'nde yapılan etkinliğe gençler yoğun ilgi gösterdi.

Muğla ve13 ilçesinde yapılması planlanan ve 12 Mart'ta bitecek olan Asım'ın Nesli Akif'i Dinliyor projesinin Marmaris ayağı bugün yapıldı. Muğla Gençlik Spor İl Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen proje ile İstiklal Marşı'nın yazarı ve fikir adamı Mehmet Akif Ersoy ve Kurtuluş Savaşı mücadelesi gençlere anlatmayı hedefliyor. Armutalan Kültür Merkezi'nde yapılan etkinlik saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. İki katlı Armutalan Kültür Merkezi'ni dolduran gençler etkinliğe yoğun ilgi gösterdi. Etkinliğe Marmaris Kaymakamı Celalettin Yüksel, Garnizon Komutanı Tuğamiral Semih Ozangüç, Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, Jandarma Komutanı Jandarma Yarbay Mustafa Çetinkaya, İlçe Eminiyet Müdürü Metin Ercan, diğer protokol üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Kuran'ı Kerim tilavetinin ardından Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğretim görevlileri tarafından Mehmet Akif Ersoy'un hayatını ve Kurtuluş Savaşı'nı anlatan konuşmalar yapıldı.

Etkinlikte Muğla Gençlik ve Spor Müdürü Ömer İlman, etkinliğin Muğla genelinde yapıldığını belirterek; “Biliyoruz ki ülkemizin geleceği iyi yetişmiş donanımlı gençlerdedir. Mesleki olarak iyi yetişmiş, bunun yanında içinde yaşamış toplumun değerlerine bağlı, vatan ve milletini seven, çalışkan ve üretken gençler geleceğimizin teminatıdır. Bizler kadim bir milletin evlatlarıyız. Güçlü bir geleceğe geçmişe sahip çıkarak ulaşacağımızın bilincindeyiz. Türk milletinin şanlı tarihi kahramanlıklarla doludur. Son zamanlarda vatanına ve milletine sahip çıkmak düşüncesiyle, fikirleri ile büyük destek vermiş olan milli şair Mehmet Akif Ersoy'un hayatını, kişiliğini, eserlerini anlamak ve anlatmak zorundayız. Bizi biz yapan değerlerimize sahip çıkmalıyız” dedi.