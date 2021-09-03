Aşısız vatandaşlara etkinliklerde PCR testi şartı

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından 6 Eylül'den itibaren düzenlenecek konser, sinema ve tiyatro etkinliklerinde de HES kodu üzerinden kişilerin aşılı/geçirilmiş hastalık (Covid-19 hastalığı sonrası bilimsel olarak bağışık kabul edilen süreye göre) veya azami 48 saat önce yapılmış negatif PCR testi sorgulaması yapılacak.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Koronavirüs salgının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riskin asgari seviyeye düşürülmesi için önlemler almaya devam ediyor. Salgınla mücadele sürecinin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra en güçlü unsurun gönüllülük esasına göre yürütülen aşılama faaliyeti olması nedeniyle İçişleri Bakanlığınca 81 il Valiliğine "Bazı Faaliyetler İçin PCR Testi Zorunluluğu" konulu genelge gönderildi.

Genelgeye göre 6 Eylül'den itibaren aşı olmayan kişilerden konser, sinema ve tiyatro gibi vatandaşların toplu olarak bulunduğu faaliyetlere katılımında negatif sonuçlu PCR testi zorunluluğu getirilecek. Bu çerçevede Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından 6 Eylül'den itibaren düzenlenecek konser, sinema ve tiyatro etkinliklerinde de HES kodu üzerinden kişilerin aşılı/geçirilmiş hastalık (Covid-19 hastalığı sonrası bilimsel olarak bağışık kabul edilen süreye göre) veya azami 48 saat önce yapılmış negatif PCR testi sorgulaması yapılacak. Kişi hastalığı geçirmemiş, aşılı değil veya negatif PCR testi yok ise etkinliklere katılmasına müsaade edilmeyecek.