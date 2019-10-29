Askeri gemiler 29 Ekim'de vatandaşlara kapılarını açtı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikler kapsamında Marmaris'teki Aksaz Deniz Üssü'nde ve Marmaris Cruise Port Limanı'nda vatandaşlara kapılarını açtılar.

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki Aksaz Deniz Üssü'nde bulunan "TCG Gelibolu" firkateyni ile rüzgar sınıfı "TCG Gurbet" hücumbotu 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla halkın ziyaretine açıldı.

Aksaz Deniz Üssü Komutanlığı sorumluluğunda, Güney Görev Grup Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen etkinlikte, Aksaz Deniz Üssü Limanı'nda vatandaşlar çocuklarıyla "TCG Gelibolu" fırkateynini gezdiler. Marmaris Cruise Port Limanı'nda da rüzgar sınıfı "TCG Gurbet" hücum botu vatandaşların ziyaretine açıldı.

Ziyarete gelen vatandaşlar ve öğrenciler, görevli askerler tarafından savaş gemisinin silah gücü ve özellikleri hakkında bilgi aldı. Çeşitli ikramlarda bulunan vatandaşların heyecanlı ve mutlu oldukları görüldü.

Etkinlik kapsamında gemiler gün boyu ziyarete açık kalacak.