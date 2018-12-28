Milas'ta Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Ankara'ya ilk gelişi sebebiyle her yıl gerçekleştirilen Atatürk Kır Koşusu yapıldı.

Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya ilk gelişi sebebiyle her yıl olduğu gibi bu yılda Milas Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü, Milas Milli Eğitim Müdürlüğünün müşterek düzenlediği 27 Aralık Atatürk Kır Koşusu Milas Atapark'ta yapıldı. Milas Gençlik Hizmetleri ve İlçe Spor Müdürlüğü personeli ve Milas Milli Eğitim Müdürlüğünde görevli beden eğitimi öğretmenlerinin katıldığı Atatürk Kır Koşusu'na, Muğla Atletizm hakemlerinden İbrahim Küçükkuşcu, Zeynep Yılmaz, İpek Eskün, Ecem İskandiyaroğlu katıldı. İki saat süren Atatürk Kır Koşusu sonunda, Küçük Kızlar'da Nazlı Kartal birinci, Ayşenur Yavuz ikinci, Rabia Karabulut üçüncü. Küçük Erkekler'de Taha Hüdüt birinci, Arda Yangın ikinci, Mert Kartal üçüncü. Yıldız Kızlar'da Sinem Dilek birinci, Nilüfer Çoğaltancı ikinci, İrem Kara üçüncü. Yıldız Erkekler'de Efe Cengiz birinci, Arda Çilek ikinci, Baran Samut üçüncü. Genç Kızlar'da Aslı Korkmaz birinci, Melisa Çal ikinci, Zerda Ataseven üçüncü. Genç Erkekler'de Serkan Balcı birinci, Selami Urhan ikinci, Engin Keser üçüncü oldu.

Atatürk Kır Koşusu'nun ardından yapılan ödül töreninde dereceye giren sporcuların ödüllerini, beden eğitimi öğretmenleri ve Milas Gençlik Hizmetleri ve İlçe Spor Müdür Vekili Tayfun Uslu verdi. Ödül töreni topluca çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.