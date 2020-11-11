Atatürk, Muğla'da sevdiği şarkılarla anıldı

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ölümünün 82'inci yılında Muğla'da sevdiği şarkılarla anıldı. Muğla Büyükşehir Belediyesi Oda Orkestrası Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi'nde konser düzenledi. Covid-19 önlemleri çerçevesinde düzenlenen anma konserine Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, CHP Muğla İl Başkanı Adem Zeybekoğlu, CHP Menteşe İlçe Başkanı Mustafa Aytaç Kavak, belediye meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Oda Orkestrası Münif Akalın şefliğinde Yiğit Arat solistliğinde Ah bir ataş ver, Bülbülüm altın kafeste, Çalın davulları, Çanakkale türküsü, Vardar ovası Hoş gelişler ola, Biz Atatürk gençleriyiz, İzmir Marşı gibi eserleri seslendirildi.

Devrimleri, fikirleri ile bu topraklarda hep yaşayacak olan Atatürk'ü aramızdan ayrılışının 82.yılında dinlerken bazen hüzünlendiği bazen de eşlik ettiği türkülerle andıklarını söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün Türk Milleti'nin yüreğine işlemiş Atatürk'ün ilelebet yaşayacağını ve hep hatırlanacağını belirtti. Başkan Gürün; “Her geçen yıl Ata'mızı daha iyi anlıyor, daha fazla özlüyor ve onu anladıkça yapmamız gerekenler konusunda daha büyük bir ideallere sahip oluyoruz. Onu anlamak bize çok büyük bir mesuliyet duygusu yüklüyor. Ülkemizin geldiği noktanın Ata'mızın anlaşılmasında daha büyük kitleler tarafından benimsenmesinde ve onun büyüklüğünün anlaşılmasında önemli katkısı oldu. Son dönemde Atatürk ile ilgili yazılan kitaplar önceki dönemin toplamından çok daha fazla. Atamızı 82 yıl önce kaybettik ama onu her geçen yıl daha iyi anlamaya ve özlemeye, onun yolundan ayrılmamaya gayret ediyoruz. Başka bir ülkeye nasip olmamış, bu kadar yıl geçmesine rağmen güncelliğini hala muhafaza eden onun fikirlerini hala uygulamamız gereken doğru bir yol olduğunu görmekteyiz. Biz daha fazla ne yapabiliriz ki onun gösterdiği yolda yürüyelim ve ülkemizi olması gerektiği yere Mustafa Kemal Atatürk'ün idealine ulaştırabilelim. Bu günlerler bizi o tür sorumluluklarımızı daha fazla hatırlatıyor” dedi.