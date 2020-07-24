Atık su kuyusuna düşen yavru köpek için seferber oldular

Muğla'nın Bodrum ilçesinde atık su havuzuna düşen yavru köpeği kurtarmak için itfaiye ekipleri seferber oldu.

Edinilen bilgiye göre, Karaova Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir zeytinyağı fabrikasında atık su havuzuna yavru bir köpek düştü. Köpeği kendi imkanları kurtaramayan vatandaşlar, itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Belirtilen yere ulaşan Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, ip kullanarak köpeği kurtardı. Kurtarılan ve sağlıklı olduğu gözlenen köpek daha sonra doğal ortamına salındı.